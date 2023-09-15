İlk kare geldi! Mario Balotelli, Adana Demirspor'da - Son Dakika

İlk kare geldi! Mario Balotelli, Adana Demirspor'da

Son Güncelleme: 15.09.2023 18:04

Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna tekrardan dahil etti. Kulüp Başkanı Murat Sancak, transferi yıldız futbolcuyla fotoğraf çekilerek duyurdu.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna kattı. Kısa sürede takıma imza atacak yıldız futbolcu Murat Sancak'la fotoğraf çekildi.

TAKIMDAN AYRILDI

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan kadrosuna kattı.

MURAT SANCAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kulüp başkanı Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki Deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.

İlk kare geldi! Adana Demirspor, Balotelli bombasını patlattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk kare geldi! Mario Balotelli, Adana Demirspor'da - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Büyük heyecana son 4 gün! Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu
17:59 Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki
17:20 İlk kare geldi! Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
17:06 Suriyeli R.K., İstiklal Marşı'na tepki gösteren video paylaşımı nedeniyle tutuklandı
17:03 Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak
17:00 Özgür Özel'e zor soru: Bu delege sistemiyle Atatürk bile kazanamaz siz nasıl nasıl kazanacaksınız?
16:59 Merkez'in hamleleri sonrası kredi faizleri 4 ayda 2 katına çıktı
16:45 Libya'da yaşanan sel felaketi sonrası çöller göle döndü! Gelen görüntüler vahim
16:36 Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 18:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: İlk kare geldi! Mario Balotelli, Adana Demirspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement