İlk kez amatöre düşen Denizlispor\'un taraftaları stadı ateşe verdi

Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, TFF. Lig 4. Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, statta ortalığı birbirine kattı.

TRİBÜNLERİ ATEŞE VERDİLER

Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, bazı taraftarlar da tribünleri ateşe verdi. Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Ancak holiganlar bu kez de koltukları yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Yaşananlarından ardından emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı.

59 YILLIK KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır aldığı transfer yasakları nedeniyle transfer yapamayıp peş peşe küme düşerek Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 59 yıllık köklü kulüp, tarihine ilk kez profesyonel liglere veda etti.