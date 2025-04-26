İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftaları stadı ateşe verdi - Son Dakika
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İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftaları stadı ateşe verdi

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Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda etti. Köklü kulübün Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin kesinleştiği karşılaşmanın ardından bir grup yeşil-siyahlı taraftar, tribünleri ateşe verdi ve koltuklarını parçalayıp sahaya fırlattı. Olaylar, itfaiye ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

26.04.2025 18:27  Güncelleme: 18:39
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Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, TFF. Lig 4. Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, statta ortalığı birbirine kattı.

TRİBÜNLERİ ATEŞE VERDİLER

Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, bazı taraftarlar da tribünleri ateşe verdi. Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

İTFAİYE EKİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Ancak holiganlar bu kez de koltukları yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Yaşananlarından ardından emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

59 YILLIK KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır aldığı transfer yasakları nedeniyle transfer yapamayıp peş peşe küme düşerek Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 59 yıllık köklü kulüp, tarihine ilk kez profesyonel liglere veda etti.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi
İlk kez amatöre düşen Denizlispor\'un taraftaları stadı ateşe verdi
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Son Dakika Spor İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftaları stadı ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sadık gördü:
    Beter olun 20:45 show yaparken iyiydi Manisa spor ile beraberdiniz o zamanlar,hadi yallahhh 39 14 Yanıtla
  • Hakan Bozan:
    Beter olun... 24 10 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    Beter olun 17 4 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The only thing brighter than the moonlight is the desire I see dancing in your eyes. Let's turn up the heat a little... with a touch that promises a connection that burns long after the last word is spoken. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BİR ZAMANLAR FENERİ ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞLERDİ. NEREDE O GÜNKER... 4 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    DENİZLİ. :: TÜRKİYEDE SANAYİNİN VE TURİZMİN GÖZDE İLLERİNDEN BİRİ YÜZLERCE SANAYİCİSİ İŞ İNSANININ OLDUĞU BİR İL ..İL OLACAK İLÇELERİ VAR NEDEN NİÇİN SAHİP ÇIKAMAMIŞLAR TAKIMLARINA.. 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftaları stadı ateşe verdi - Son Dakika
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