İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu

24.05.2022 13:52
İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu

Fire Flux Esports, dünyanın en büyük espor organizasyonlarından PUBG MOBILE Pro League'de Avrupa Şampiyonu oldu.

Fire Flux Esports, dünyanın en büyük espor organizasyonlarından PUBG MOBILE Pro League'de Avrupa Şampiyonu oldu. Bir Türk takımı ilk defa espor sahnesinde Avrupa Şampiyonluğunu yaşadı.

Fire Flux Esports Mobile toplamda 335 rekor puanla zafere adını yazdırırken, turnuvayı ilk beşte bitiren takımların tamamını Türk takımları oluşturdu.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports'un 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 2022 PUBG MOBILE Pro League Avrupa Bahar Şampiyonası'nda Türk takımları rüzgarı esti. Toplam 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan turnuvada Fire Flux Esports Mobile şampiyon olarak Türkiye espor tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonluğu getirdi.Tek maçta 27 skor alarak Avrupa Şampiyonalarında daha önce görülmemiş bir rekora imza atan, turnuvayı ise toplam 335 rekor puanla tamamlayan Fire Flux Esports Mobile şampiyonadan 40 bin dolarlık birincilik ödülü ile ayrıldı.ŞAMPİYONADA EN BAŞARILI 8 TAKIMDAN 6'SI TÜRK2022 PUBG MOBILE Pro League Avrupa Bahar Şampiyonası'nda ikinciliği 292 puanla Beşiktaş Esports aldı ve 28 bin dolarlık ödülü kazanmayı hak etti. Regnum Carya Esports takımı ise 258 puanla turnuvada en başarılı üçüncü ekip olarak 18 bin dolarlık ödülü aldı. Fire Flux Mobile'ın başarılı oyuncusu Yiğit "Kecth" Meral, turnuvanın en iyi oyuncusu (MVP) olarak 2 bin dolarlık ödüle de sahip oldu.ŞENYÜZ:   İLK KEZ BİR TÜRK EKİBİ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Türk takımlarının gücünü gösterdiği şahane bir turnuvayı geride bıraktık. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda Türk ekibi şampiyon oldu ve dahası şampiyonada ilk 8'de 6 Türk Takımımız yer alıyor. Gururluyuz ve nefes kesen mücadeleye imza atan tüm ekipleri gönülden kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Beş bölgesel şampiyonayı kapsayan 2022 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası, 19 - 22 Mayıs'ta Türk takımlarının da yer aldığı PMPL Avrupa Şampiyonası ve PMPL Güney Asya Şampiyonası ile başladı. PMPL Amerika Şampiyonası, PMPL Orta Doğu ve Afrika Şampiyonası 26- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken PMPL Güney Doğu Asya (SEA) Şampiyonası ise 10 - 12 Haziran'da düzenlenecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika


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