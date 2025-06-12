İlk kez Dünya Kupası\'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı\'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

Katar'ı 3-0 yenen Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bu başarıyı oyunculara lüks bir elektrikli otomobil hediye ederek kutladı.

50 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HEDİYESİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılımlarıyla elde ettikleri tarihi başarının ardından futbolculara kişisel ödül olarak her biri yaklaşık 30 bin avro değerinde 50 adet Çin malı BYD elektrikli otomobil bağışladı.

Arabalar stadyum sahasının yakınına park edildi ve üzerlerinde cumhurbaşkanının sembolik mesajı yer aldı: "Dünya Kupası'na gittiniz, anahtarları alın ve eve gidin." Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalarak neredeyse bir üst tura çıkmayı garantilemişti ancak Katar karşısında aldığı galibiyet, 48 katılımcıyla ilk kez düzenlenen ulusların en önemli turnuvasına katılımını kesinleştirdi.