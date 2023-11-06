Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı

Nice ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Francesco Farioli'nin hocalığını yaptığı Nice, 2-0 kazandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Nice'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jeremie Boga ve 87. dakikada Steve Mandanda (Kendi Kalesine) attı. Nice'de Youssouf Ndayishimiye 75. dakikada, Rennes'de ise Warmed Omori 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

NICE YENİDEN LİDER

Nice bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltirken, PSG'nin önünde liderliğe oturdu. Rennes ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.