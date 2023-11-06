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Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı - Son Dakika

Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:33

Fransa Ligue 1'de Nice, sahasında Rennes'i 2-0 mağlup etti. İlk hocalık deneyimini Türkiye'de Fatih Karagümrük'te yapan ardından da Alanyaspor'u çalıştıran Farioli'nin Nice'i bu sonuçla PSG'yi geçerek yeniden liderliğe oturdu.

Nice ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Francesco Farioli'nin hocalığını yaptığı Nice, 2-0 kazandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Nice'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jeremie Boga ve 87. dakikada Steve Mandanda (Kendi Kalesine) attı. Nice'de Youssouf Ndayishimiye 75. dakikada, Rennes'de ise Warmed Omori 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk takımını Süper Lig'de çalıştıran Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! PSG'den liderliği aldılar

NICE YENİDEN LİDER

Nice bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltirken, PSG'nin önünde liderliğe oturdu. Rennes ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.

İlk kez Süper Lig'de takım çalıştıran Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Liderliğe oturdular
11. hafta itibarıyla puan tablosu

Francesco Farioli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı - Son Dakika
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