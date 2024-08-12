İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere olay sözler - Son Dakika
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Spor

İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere olay sözler

İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan\'dan hakemlere olay sözler

Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında hakeme gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gören Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden, sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim" ifadelerini kullandı.

12.08.2024 17:38
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da karşılaşmanın 77. dakikasında müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla oyun dışına atılan teknik direktör Arda Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemlerin kendilerine karşı daha insancıl olmalarını gerektiğini belirten genç teknik adam, "Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden, sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. 'Adalet' söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'E KIRMIZI KARTLA BAŞLADI

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.77. dakikada Akdeniz ekibinin bulduğu beraberlik sonrası saha kenarı karıştı. Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Arda Turan, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi. Genç teknik adam, Antalya temsilcisinin golü öncesi oyuncularını değişiklik için kenara göndermiş ancak değişiklikler gerçekleşmemişti. Değişikliklerin gecikmesine sinirlenen Turan, golün ardından çılgına döndü. Müsabakanın hakemi Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırdı. 37 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başladı.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA VAR

Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Öncelikle Alanya halkına ve Alanyaspor'a misafirperverlikleri için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili ağabeyim Fatih Tekke ile sezonun ilk maçında karşılaşmak çok güzeldi. Hem Alanyasporlu futbolcuları hem kendi futbolcularımı bu sıcakta verdikleri mücadele için tebrik ederim.

"BANA TEKNİK DİREKTÖRLÜK DERSİ OLDU"

Alanyaspor'un topa sahip olmak istediğini biliyorduk. Ön alan baskısıyla bunu püskürtmek istedik ve zaman zaman başarılı olduk ama ilk yarının ortalarından sonra baskımızı kırıp pozisyonlar buldular, iyi oyunlar oynadılar. Onların baskısına da biz oyunu derinleştirerek cevap verdik. İkinci yarıda beklemeyi tercih ettik. Bu da bana yeni bir teknik direktörlük dersi oldu. Uzun zaman sonra topun arkasına geçmeyi, blok savunması yapmayı denedik. Kendimizi geliştirdiğimiz ve izleyenlere keyif verdiğimiz bir maç sunduğumuzu düşünüyorum.

Sezon başından beri diğer tüm takımlar gibi çok sıcak havalarda ve yüksek tempolu bir şekilde çalışıp sezona hazırlandık. Kariyerinde ilk süper lig maçına çıkmış ve en önemlisi oyuncularından birini uzun süreli sakatlığa maç içinde feda etmiş bir teknik direktör olarak futbolun her unsurunu güzelleştirmek ve geliştirmek için konuşacağım.

"HAKEMLERİN BİZE KARŞI YAKLAŞIMLARI DAHA İNSANCIL OLMALI"

Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. "Adalet" söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz.

İlk maçımızda Trendyol Süper Lig'de puan almamız umut verici ama hayatımızın hiçbir yerinde beraberliği kabul eden bir takım olmayacağız. O yüzden büyük emek veren oyuncularımı tebrik ediyorum.

Recep Niyaz'ı uzun süreli kaybettiğimiz için çok üzgünüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecek. O bize hayalimizi yaşatan en özel oyunculardan biriydi. Onun en iyi şekilde geri dönmesi için buradayız."

Arda Turan, Eyüpspor, Alanya, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: eyüpspor bu sene galatasarayla beraber 5 cilik mücadelesi verir 14 13 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Türkiye'de yeni bir idol Arda Turan Ekibi geliyor. Yeni bir İmparator doguyor 5 16 Yanıtla
  • Cihan Kışla: okan buruk kupa maçında sahanın nerdeyse ortasına kadar girmişti ona bişey yok çifte standarda devam bu sezonda 8 2 Yanıtla
  • HASBİ 1907: Bu olay senin başına Okan Buruk un süper kupa maçında sahaya girmesine rağmen sarı kart dahi gösterilmemesi nedeniyle hafta içi hakemlere bununla ilgili olarak uyarı yapıldığı için sana çıktı bu kart haftaya da kimseye çıkmaz bu seferde vur dedik öldürdünüz derler ve kimseye bir şey çıkmaz hakemlik böyle bir şey işte itiaat et başka bir şey yapma 5 3 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: olay söz bumu 3 2 Yanıtla
  • Chef Cecey: tmm doğru yapmis ihlal etme sende kurallara uy güzel kardeşim.Zaten kuralsiz bir toplum olduk iyice zivanadan cikmayin sizde 3 0 Yanıtla
  • Şaban Tütüncü: ulan insan eğlenip bukar parayı nasıl kazanır 1 0 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Ey Arda onlar seni dinlemez ali koç ne der diye bakınıp dururlar 0 0 Yanıtla

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