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Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi - Son Dakika

Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Neler çıkardı neler! Adana Demirspor\'un kalecisi Fenerbahçe\'ye geçit vermedi
12.11.2023 19:43  - Güncelleme: 19:48

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısına ev sahibi takımın kalecisi Ertaç damga vurdu. Başarılı eldiven üst üste yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçeli oyunculara gol şansı tanımadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısına ev sahibi ekibin kalecisi damga vurdu.

ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.

İlk yarıya damga vurdu! Adana Demirspor'un kalecisinden Fenerbahçe'ye geçit yok

DZEKO, SZYMANSKI VE TADIC'E GEÇİT VERMEDİ

Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.

İlk yarıya damga vurdu! Adana Demirspor'un kalecisinden Fenerbahçe'ye geçit yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Ertaç Özbir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi - Son Dakika
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