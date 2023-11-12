Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısına ev sahibi ekibin kalecisi damga vurdu.
Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.
Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.
Son Dakika › Spor › Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi - Son Dakika