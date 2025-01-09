İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray\'a geliyor

Spor

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Barcelona'ya transfer olduktan bir sezon sonra İspanyol devine veda eden ve eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Galatasaraylı olduğu bilinen Türk asıllı Alman yıldız ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İSTİYOR

Okan Buruk'un da daha önce kadroda görmek istediğini belirttiği İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. İngiliz devinin sözleşme teklif etmeyi düşünmediği tecrübeli futbolcuyla gelecek sezon için ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

ESPN'de yer alan haberde; sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemi için İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği ve Barcelona'dan Manchester City'ye dönmeden önce de deneyimli futbolcunun menajerleriyle görüşüldüğü belirtildi.

SEZON SONUNDA BEDAVA İMZA ATABİLİR

Söz konusu haberde, ara transfer döneminde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılma ihtimalinin düşük olduğu ancak yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. İlkay'ın Galatasaray'a atması muhtemel imzanın kariyerinin son imzası olması bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek. Bugün Sara'nın performansı müthişti. Orta sahalarımızın hakkını vereyim. Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla 18'i ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak 34 yaşındaki yıldız orta sahanın sezon başında geri döndüğü İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.