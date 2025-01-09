İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray'a geliyor

Geniş Video İzle

Uzun süredir Galatasaraylıların hayalini kurduğu İlkay Gündoğan transferi gerçekleşebilir. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay için Galatasaray'ın devrede olduğu ve bedavaya sarı-kırmızılılara imza atabileceği öne sürüldü.

09.01.2025 18:24  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'ya transfer olduktan bir sezon sonra İspanyol devine veda eden ve eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Galatasaraylı olduğu bilinen Türk asıllı Alman yıldız ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İSTİYOR

Okan Buruk'un da daha önce kadroda görmek istediğini belirttiği İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. İngiliz devinin sözleşme teklif etmeyi düşünmediği tecrübeli futbolcuyla gelecek sezon için ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

ESPN'de yer alan haberde; sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemi için İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği ve Barcelona'dan Manchester City'ye dönmeden önce de deneyimli futbolcunun menajerleriyle görüşüldüğü belirtildi.

SEZON SONUNDA BEDAVA İMZA ATABİLİR

Söz konusu haberde, ara transfer döneminde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılma ihtimalinin düşük olduğu ancak yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. İlkay'ın Galatasaray'a atması muhtemel imzanın kariyerinin son imzası olması bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek. Bugün Sara'nın performansı müthişti. Orta sahalarımızın hakkını vereyim. Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla 18'i ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak 34 yaşındaki yıldız orta sahanın sezon başında geri döndüğü İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray\'a geliyor

Manchester City FC, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Manchester, Barcelona, Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    çöpte futbolcu bulsa onuda alır hurdasaray 12 60 Yanıtla
    Öner ÖNKOL:
    hoşt köpek ötede havla 0 0
    dalkilic spor:
    PUAN TABLOSUNA BAK HURDALAR SIRADA BEKLİYOR 0 0
  • Turgay Kayaoğlu:
    Galatasaray taraftarı olarak diyorum ki iyi topçu olsa ctiy bırakmaz adam olsa milli takımımızda olurdu gelirse hüsran gelmezse krallık devam eder 37 25 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    gelmesin gerek yok 42 9 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    emekli yatağı bizim ülke sende gel. gelmiş geçmiş en iyi emekli oyuncu hagi idi. gerisi tırı vırı. 30 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8taş ve ağlakbahçe gibi kısır vizyonsuz takımlar böyle yıldız futbolcuyu anca TV den izler 23 8 Yanıtla
    mesut:
    mesut özil ? 0 0
  • Seydi Bağdat:
    Bedava mı alacaksınız yoksa sümen altından Ülkenin vergisini dövizini kaçırarak el altından para mı ödeyeceksiniz 1 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tiryaki Çay için 3 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:29:42. #1.12#
SON DAKİKA: İlkay Gündoğan, bedavaya Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.