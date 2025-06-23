İlkay Gündoğan\'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

İngiliz devi Manchester City forması giyen ve Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor." dedi. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, "Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester City'de bu sezon 52 maça çıkma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız oyuncu 5 gol attı ve 7 asist kaydetti.