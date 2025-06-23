İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler - Son Dakika
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İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

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İlkay Gündoğan\'dan Galatasaraylıları yıkan sözler
23.06.2025 11:30
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İlkay Gündoğan\'dan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haber Videosu

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İlkay Gündoğan, geleceği hakkında konuştu. Kendisini Manchester City'de mutlu hissettiğini belirten Gündoğan, bir yıl daha sözleşmesinin olduğunu ve en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğine inandığını ifade etti.

İngiliz devi Manchester City forması giyen ve Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor." dedi. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, "Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester City'de bu sezon 52 maça çıkma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız oyuncu 5 gol attı ve 7 asist kaydetti.

Manchester City FC, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Manchester, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • İbrahim Özer:
    çok iyi olmuş galatasaray huzur evi deyil defolsun nereye gidiyorsa gitsin 78 4 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    gelme gelme gelme mutluysan bizde burada mutluyuz gelme 67 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    gelmesin zaten mesut Özil gibi fiyasko olacağı kesin 59 2 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    cin con aldı bbyı 6 52 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    zaten emekl futbolcuya ihtiyacı yok galatasarayin iyi ki gelmemis 39 2 Yanıtla
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