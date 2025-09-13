İlkay Gündoğan'dan rakiplerine gözdağı - Son Dakika
Spor

İlkay Gündoğan'dan rakiplerine gözdağı

İlkay Gündoğan'dan rakiplerine gözdağı
13.09.2025 19:46
Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından konuşan Galatasaray'ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan, ''Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İlkay Gündoğan, maçın ardından konuştu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Karşılaşmayı değerlendiren İlkay Gündoğan, "Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." dedi.

TRANSFER İTİRAFI

Son olarak yıldız oyuncu, "Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız." sözlerini sarf etti.

