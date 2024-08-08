İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Spor

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor

İlkay Gündoğan İstanbul\'a geliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, iki günlük iznini İstanbul'da geçireceği öne sürüldü.

08.08.2024 15:24
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Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın, iki günlük izninde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

İKİ GÜNLÜĞÜNE İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay havalimanında görüntülendi.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

İlkay'ın, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda toplamda 51 maça çıkan Gündoğan, söz konusu mücadelelerde 5 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

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Son Dakika Spor İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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