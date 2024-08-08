İlkay Gündoğan İstanbul\'a geliyor

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın, iki günlük izninde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay havalimanında görüntülendi.
İlkay'ın, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda toplamda 51 maça çıkan Gündoğan, söz konusu mücadelelerde 5 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.
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