İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertli oyunculara eleştirilerde bulundu.

''MUSABA VE DİĞERLERİ''

Fenerbahçe'de en etkili ismin Musaba olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, ''Şampiyonluk yarışı kafa kafaya giderken iç sahada kazanmanız lazım. Yarıştaki bir takımdan daha iyisini bekliyorsunuz. Musaba'yı al bir tarafa, ötekiler ne oynadı diye herkes açsın izlesin tekrar. Musaba ve diğerleri. Musaba ancak bu kadar yapabilirdi, topu her ayağına aldığında iş yaptı.'' dedi.

''BEKTE OLMAMASI LAZIM''

Yiğit Efe'nin stoper oynaması gerektiğini savunan Yağcıoğlu, ''Yiğit hatalı oynadı, hakikaten çok yanlış işler yaptı. Yenilen gole sebep oldu. Bu çocuk stoper. Bekte olmaması lazım. Bu 4'lü dizilişle yanlış kadroydu. Oğuz'dan hoca tamamen vazgeçmiş vaziyette. İki tane bekin bu maçta hücuma katkısı sıfır.'' yorumunu yaptı.

''SABIRLARI TAŞIRIYOR''

Bazı oyuncuların sabırları taşırdığını ifade eden İlker Yağcıoğlu, ''Bir tarafta Musaba, bir tarafta Nene. İkisini de izlesin herkes. Arada ciddi fark var. Duran iyi topçusun da, ne yapıyorsun? Sabırları taşırıyor, bak çok net söyleyeyim. Bugün Asensio eski oyun gücünde felan da değildi. Öyle olunca iş mucizelere kaldı. Açıkçası bazı oyuncular sabır taşırmaya başladı. Kadroya aldıysan En-Nesyri de oynatabilirsin. Bu maçın adamıydı tam.'' sözlerini sarf etti.