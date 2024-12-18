İmza tarihi bile verdi: Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a teklifini canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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İmza tarihi bile verdi: Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a teklifini canlı yayında açıkladı

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini yineleyen Adalı, deneyimli teknik direktöre teklifini de katıldığı canlı yayında açıklayarak imza için tarih verdi.

18.12.2024 22:06  Güncelleme: 22:20
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, göreve gelmesi halinde teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini yineledi ve deneyimli teknik adama çağrıda bulundu.

"OCAK AYINDA ANLAŞMAK İSTİYORUM"

Sports Digitale'e konuşan Adalı, mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edilmesi gerektiğini belirterek "Ancak Sergen Hoca'nın yeni sezondan önce bizimle beraber çalışması lazım. Uzaktan değil. Ocakta anlaşmak istiyorum ki yeni sezonun hazırlığını yapsın "dedi.

SERGEN YALÇIN'A ÇAĞRI

Deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın'a çağrıda bulunan Serdal Adalı, "Ben Serdar Hoca'yla sezonu bitirmeyi düşünüyorum. Sergen Hoca'ya diyorum ki gel Ocak, Şubat ayında başla. İster Ümraniye'de çalış, ister stadyumda çalış" ifadelerini kullandı.

SERGEN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki serüveni unutulmaz bir karşılamayla başlamıştı.Yalçın'ın resmi olarak 29 Ocak 2020'de KAP'a yapılan bildirim ile siyah-beyazlılara teknik direktör olduğu duyurulmuştu. Yaklaşık 25 bin seyircinin önünde yuvasına dönen 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu coşkuyu şampiyonluğa taşımıştı.Takımın başında toplamda 82 resmi maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 1.84 puan ortalaması tutturan ve 9 Aralık 2021'de Beşiktaş'tan ayrılan deneyimli teknik adam, siyah beyazlı ekip ile Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

İmza tarihi bile verdi: Serdal Adalı, Sergen Yalçın\'a teklifini canlı yayında açıkladı

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Son Dakika Spor İmza tarihi bile verdi: Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a teklifini canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    o.c da gelse Ferhat 14 4 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Gelsede kovulur cacık sergen bir halt olmaz 10 6 Yanıtla
  • Yenal sert:
    bunlar sergen yalçınla kafayı yemiş 10 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş Gümbür Gümbür Geliyor... 5 7 Yanıtla
  • halil Demirtaş:
    takım baştan aşağıya değişmediği sürece kim gelirse gelsin düzeltemezzzzz.... 8 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    sergen paraya bakar gelmezz 3 2 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Hayret bizim gevşek maydanoz yorum yazmamış savcılıktan kağıdı aldı herhalde oe 0 1 Yanıtla
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