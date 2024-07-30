İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini bitirdi - Son Dakika
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Spor

İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini bitirdi

İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini bitirdi

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, transferi için uzun süredir mesai harcadığı Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı takımın kampına katılacak. Emirhan'ın Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında sahada olması bekleniyor.

30.07.2024 18:27
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Rafa Silva ve Ciro Immobbile gibi yıldız isimkeri kadrosuna katan Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından savunmanın ortasına bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu transferinde sona geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, bir süredir gündemde olan Emirhan Topçu transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'un transfer için izin verdiği ve görüşmek için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emirhan, Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlı takımın kampına katılacak.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK

Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini 3 Ağustos'ta Galatasaray'a karşı oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeyi planlıyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Emirhan, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst süre verirse siyah-beyazlılardaki ilk maçını ezeli rakip Galatasaray'a karşı oynayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EMİRHAN'I TAKİPTE

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi için gün sayarken Rize'de ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıldız futbolcunun annesiyle karşılaşmıştı. Erdoğan'ın "Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum" sözlerine Çaykur Rizesporlu futbolcunun annesi "Ben bir yere göndermiyorum" yanıtını vermişti.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Futbol kariyerine Rizespor'un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica'ya kiralandı. 2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor'da geçiren oyuncu Rizespor'da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini bitirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gultekin Aksakal: iyi topçu bu cocuk 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiyenin en büyüğüne hoş Geldin emirhan 1 0 Yanıtla

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