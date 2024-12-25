İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim\'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

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Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Türk futbolunun efsane ismi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan basınına göre; Vitor Pereira'nın eski takımı olan Pro Lig takımlarından Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu. Söz konusu haberde Suudi Arabistan ekibinin Terim ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.

AL SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Vitor Pereira'nın İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardındanyardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.