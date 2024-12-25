İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan Pro Ligi ekipplerinden Al Shabab'ın Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ile anlaşma üzere olduğunu öne sürüldü.

25.12.2024 22:24  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Türk futbolunun efsane ismi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan basınına göre; Vitor Pereira'nın eski takımı olan Pro Lig takımlarından Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu. Söz konusu haberde Suudi Arabistan ekibinin Terim ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.

AL SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Vitor Pereira'nın İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardındanyardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.

İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim\'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

A Milli Kadın Futbol Takımı, Suudi Arabistan Pro Lig, A Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan, Panathinaikos, Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Levent Tasdelen:
    8taşın kocası imparator terim yolun açık olsun 6 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Paralar suyunu çekti, çalışması lazım. 11 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede adana kebap arabistanda El shabab 4 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aç Kaldı Fatih Gözü Doymaz 6 3 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Admin panathinaikosu nerene soktun? 8 0 Yanıtla
  • Osman:
    gs yedeklerini 50m euro ya alır reis :) 4 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    imPARAtor tam yerini bulmuş 1 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    8taşı çok öpmüştü 0 2 Yanıtla
  • Ali :
    Gözünü Toprak doyursun. Gelince bir Fon daha bulursun 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:52 Meclis’te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında ’sapık’ tartışması Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 23:59:32. #1.11#
SON DAKİKA: İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.