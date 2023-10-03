Tek bir konunun altını çizen Emre Belözoğlu\'ndan G.Saray ve F.Bahçe kehaneti

RAMS Başakşehir'den ayrıldıktan sonra MKE Ankaragücü'ne imza atan Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İmza töreninde konuşan Belözoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Başkanımız Faruk Koca'ya ve yönetim kurulumuza, bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ederim. Ankaragücü gibi Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş çok büyük bir camiaya, büyük tutkusu olan taraftarın önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Sayın Başkan ile kısa bir süre görüştük. Bu kulüp için neler yaptığını gıyabında biliyordum. İnşallah hakkımızda hayırlı bir karar vermişizdir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPKA KUPALARINDA OYNAMAK İÇİN GELDİM"

Takım hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Sayın Başkanımız da ben de iddialı insanlarız. Ben de onunla beraber kendi görevimce Ankaragücü'nü hak ettiği Avrupa kupalarında oynamaya götürmek için geldim. Bunun için hedefler, rakamlar söylemek gerçekçi olmayabilir ama hedefimizin Avrupa olması gerçekçidir. Bu taraftarın, başkanın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ve Başakşehir'de kendimle ilgili izlenimler bıraktım. Hiç kimse tek başına bir şey başaramaz. Tek başına başardığını düşünmek kibirdir. Takım olarak başarıya gidersin. Ben kendimi hiçbir zaman önde görmedim. İşler kötü giderken ben kendimi hep önde gördüm. Başkan ile birlikte hedeflerimiz örtüşüyor. Ben Avrupa kupalarına katılım için elimden geleni yapacağım. Oyuncu kardeşlerimle beraber bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE KIRILMALAR YAŞAYACAKLAR"

Ligin devleri için de konuşan genç teknik adam, "Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da lig içinde belli kırılmalar yaşayabilirler. Galatasaray ve Fenerbahçe çok üst düzey oyuncular getirdiler, sezonu çok erken açtılar ve bunun ekmeğini yiyorlar" şeklinde konuştu.