İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan\'dan Galatasaray\'a kötü haber

Yeni sezonda Süper Lig devi Galatasaray'da forma giymesi beklenen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRDİ"

Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Guardiola, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" dedi.