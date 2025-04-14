İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber - Son Dakika
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İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber

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Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı İlkay Gündoğan, Manchester City ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Sözleşmesinin Haziran 2025'te sona ereceği belirtilen Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyordu. Ancak Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve 2026 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

14.04.2025 07:52  Güncelleme: 08:05
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Yeni sezonda Süper Lig devi Galatasaray'da forma giymesi beklenen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRDİ"

Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Guardiola, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" dedi.

İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan\'dan Galatasaray\'a kötü haber
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Son Dakika Spor İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kenan KODALAK:
    ZATEN EYT Lİ OLMUŞ BU SAATTEN SONRA BAŞ YÖNLÜ FUTBOLCUYA İHTİYAÇ YOK GELMESİN 5 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bu adam seneye 36 yaşında. yabancı kuralı da yok ülkede. Neden ısrar edilir ki bu konuda. Bunu alacağına 38 yaşında Mertens oynasın daha iyi..!! 1 0 Yanıtla
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