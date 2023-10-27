Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu.
Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yaptığı açıklamada en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiği duyuruldu.
İşte Konyaspor'un o açıklaması;
"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."
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