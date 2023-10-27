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Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu - Son Dakika

Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu

Son Güncelleme: 27.10.2023 18:50

Geçtiğimiz günlerde alınan kötü sonuçların ardından Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, Hakan Keleş'in takımın başına getirildiği duyuruldu. Keleş, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Konyaspor'da görev yapacak.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yaptığı açıklamada en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiği duyuruldu.

İmzayı attı! İşte Konyaspor'un yeni hocası

İşte Konyaspor'un o açıklaması;

"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

İmzayı attı! İşte Konyaspor'un yeni hocası
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hakan Keleş, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu - Son Dakika
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