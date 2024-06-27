İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para - Son Dakika
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İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

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Yeni transferi Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, Portekizli yıldızın maliyetini de açıkladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya yıllık 6 milyon euro garanti maaş verecek.

27.06.2024 11:09  Güncelleme: 11:21
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 6 MİLYON EURO MAAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalanan Silva'nın sezonluk 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

İLK KEZ PORTEKİZ DIŞINA ÇIKTI

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 52 maçta çıktı. Deneyimli orta saha, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

İmzayı attı! İşte Rafa Silva\'nın Beşiktaş\'tan kazanacağı para

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Son Dakika Spor İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: rafa gibi bir dünya yıldızına helal olsun alacağı para abartilacak kadar çok değil 3 tane daha yıldız oyuncu alıp bu sene şampiyon BEŞİKTAŞ yazdıracağız 13 31 Yanıtla
    Musab Özkan: 3 sene için 28 milyon € garanti para. Bonuslar belirtilmemiş bile. Sonra niye battık diye ağlamayın. 28 7 Murat KILIÇ: Gelecek sene menemene talim edersiniz. 17 6 ferhat eser: musab ortaya birşey koymadan para kazanma başarı yakalama devri bitti böyle bir yıldızı kaça getirebilirsin başka türlü 3 4 Musab Özkan: Ferhatcım haklısın getiremezsin, lakin takımda maaş dengesini tamamen bozdu bjk bu transfer ile. Yerliler 1 milyon € alamazken buna 10 milyon verirsen diğer adam huzursuzluk çıkarır. 3 1
  • Çağdaş Sümer: buna 6 milyon yazık 2 sene sonra emekli olur 12 5 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: emekli memurda para beklesin 2bin TL zam bu takımlara vergiler artirilmalai transfer paraları uzerind n yazik 10 3 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: GS-FB çıtayı çok yükseklere çıkardı. BJK de mecburen yetişmeye çalışıyor ama çok riskli. Demedi deme 6 1 Yanıtla
  • Şahan Çakır: yazık 4 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bir FB taraftarı olarak bjk yi tebrik ederim güzel transfer.inşallah iyi bir sezon geçiride liğ 2 takımlı olmaktan çıkar 2 5 Yanıtla
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