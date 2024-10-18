İşte Süper Lig\'de imza attığına pişman olan yeni transferler

Emin Erol:

Kim yaptı ki bu listeyi kime göre neye göre yapıldı hep algı biz Galatasaray gibi feto takımı değiliz kullanmıyoruz yüz okşatmıyoruz bu listeyi yapan Galatasaray algısı yapıyor

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Seyit Kılınç: Ananın algısını yapıyor emin 3 1

Turan Alan: Fötücekerle şike yapan siz hali hazırda yönetiminizde adnan oktarcıların takebeleri algı operasyonları yapan siz aziz yıldırımın bile ben şike yaptıysam fenevbahce icin yaptım diyim 1 sene cezaevınde yatan siz ogunun tff başkanı fenerbahceli fener bahceyı küme düşüren başkan olarak tarihe gecmek istemiyorum diyip istifa ediyor uefanın resmi sitesinde şike yapan takım olarak gecen siz kalkmıs burda ahkam kesiyorsun hadi oradan işine bak 2 1

Emre Acar: Niye aldığından beri forma giymeyen insanları söylemişler varmı Galatasaray’da alınıp forma giymeyen 0 2

Murat Altun: Mesela neden 0 0