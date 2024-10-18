Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, takımların yeni transferlerinden bazıları forma şansı bulmakta zorlandı. Transfermarkt verileri baz alınarak bu isimlerden 10 kişilik bir liste hazırlandı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan yaz döneminde önemli bonservisler ödenerek transfer edilen birçok futbolcu, yeni kulüplerinde yedek kulübesine mahkum oldu. Bu isimlerden oluşturulan ve en az süre alan yıldızların yer aldığı listede Fenerbahçe'den 3 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Söz konusu listenin ilk 5 sırasında ise hiç şans bulamayan oyuncular bulunması da göze çarptı.
Süper Lig'de takımlarında en az süre alan yeni transferler şu şekilde;
Son Dakika › Spor › İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler - Son Dakika
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