İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler - Son Dakika
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Spor

İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler

İşte Süper Lig\'de imza attığına pişman olan yeni transferler

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en az süre alan yeni transferlerin yer aldığı 10 kişilik bir liste hazırlandı. Fenerbahçe'den 3 ismin yer aldığı listede 5 futbolcunun ise hiç süre almaması dikkat çekti.

18.10.2024 18:09
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Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, takımların yeni transferlerinden bazıları forma şansı bulmakta zorlandı. Transfermarkt verileri baz alınarak bu isimlerden 10 kişilik bir liste hazırlandı.

FENERBAHÇE'DEN 3 İSİM VAR

Trendyol Süper Lig'de geride kalan yaz döneminde önemli bonservisler ödenerek transfer edilen birçok futbolcu, yeni kulüplerinde yedek kulübesine mahkum oldu. Bu isimlerden oluşturulan ve en az süre alan yıldızların yer aldığı listede Fenerbahçe'den 3 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Söz konusu listenin ilk 5 sırasında ise hiç şans bulamayan oyuncular bulunması da göze çarptı.

İŞTE O LİSTE

Süper Lig'de takımlarında en az süre alan yeni transferler şu şekilde;

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emin Erol:
    Kim yaptı ki bu listeyi kime göre neye göre yapıldı hep algı biz Galatasaray gibi feto takımı değiliz kullanmıyoruz yüz okşatmıyoruz bu listeyi yapan Galatasaray algısı yapıyor 33 132 Yanıtla
    Seyit Kılınç:
    Ananın algısını yapıyor emin 3 1
    Turan Alan:
    Fötücekerle şike yapan siz hali hazırda yönetiminizde adnan oktarcıların takebeleri algı operasyonları yapan siz aziz yıldırımın bile ben şike yaptıysam fenevbahce icin yaptım diyim 1 sene cezaevınde yatan siz ogunun tff başkanı fenerbahceli fener bahceyı küme düşüren başkan olarak tarihe gecmek istemiyorum diyip istifa ediyor uefanın resmi sitesinde şike yapan takım olarak gecen siz kalkmıs burda ahkam kesiyorsun hadi oradan işine bak 2 1
    Emre Acar:
    Niye aldığından beri forma giymeyen insanları söylemişler varmı Galatasaray’da alınıp forma giymeyen 0 2
    Murat Altun:
    Mesela neden 0 0
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Sen kimsin gardaş 0 0
  • Alpi:
    Pişmanlık :8TAŞ VE EZİKBAHÇE GURUR : GALATASARAY 64 38 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    Fenerbahçede en gereksiz transferde Youssef en-nesyri 93 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİNDE VE AĞLAMADA ŞAMPİYON FETÖBAHÇE. 36 19 Yanıtla
  • Ankara null:
    fenerin ozeti hakemmmmmmmm derler simdi 28 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler - Son Dakika
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