ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

16.03.2022 20:55
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK AkatlarHakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit GönültaşBeşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan OsmaniPınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12,...

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani

Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka'yı 77-71 yendi.

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Serkan Emlek, Kenan Sipahi, Alper Özgök, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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