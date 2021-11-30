ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 82 Anadolu Efes: 92

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10. haftası karşılamasında Anadolu Efes , Aliağa Petkimspor'u 82-92'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes ligde 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 9. kez yenildi.

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