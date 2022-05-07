İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti - Son Dakika
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İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti

07.05.2022 11:20
İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li iş insanı Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li iş insanı Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı.

Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi" denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Kulübün yeni sahipleri tarafından kulüp yararına daha fazla yatırım için stadyum, akademi, kadın takımı ve Chelsea Vakfı'na 1 milyar 750 milyon sterlin daha taahhüt edileceği belirtildi.

Abramovich dönemi sona erdi

Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2004-2005 sezonunda Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti.

Maviler, Abramovich döneminde 5'er kez Premier Lig ve Federasyon Kupası, 2'şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 kez Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupa, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupa'nın sahibi olurken toplamda 21 kupa kazandı. - İSTANBUL

İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti
İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti
İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti

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Chelsea Kulübü, Boehly liderliğindeki konsorsiyuma satıldı Chelsea Kulübü, Boehly liderliğindeki konsorsiyuma satıldı En iyisi 8 saat uyumak mı? Tekrar düşünün! En iyisi 8 saat uyumak mı? Tekrar düşünün!

Premier Lig, Sterlin, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İngiliz kulübü Chelsea'nin satışı gerçekleşti - Son Dakika


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