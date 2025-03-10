İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket

İngiliz spor muhabiri Gary Cotterill, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı kısa sohbet sırasında ilginç bir hediye aldığını açıkladı.

Sky Sports kanalındaki bir programda konuşan Cotterill, Mourinho ile havalimanında karşılaştığını ve Portekizli teknik adamın kendisine Fenerbahçe'nin bastığı "We Are Clean" (Biz Temiziz) tişörtünü hediye ettiğini söyledi.

CANLI YAYINDA GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

Canlı yayında gömleğinin düğmelerini açarak Mourinho'nun verdiği tişörtü gösteren Cotterill, bu hediyenin anlamına da dikkat çekti. İngiliz muhabir, "Bu mesaj, adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe camiasının çoğunluğunun görüşünü açıklıyor" dedi.

Cotterill, açıklamalarının devamında Türk futbolundaki hiyerarşik yapıya dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı. "Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var" diyerek Süper Lig'deki dengeye ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Cotterill'in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarları İngiliz muhabirin sözlerini destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı.

Galatasaray taraftarları ise sosyal medya üzerinden İngiliz spor muhabiri Gary Cotterill'e tepkilerini dile getirdiler. Sarı Kırmızılılar İngiliz muhabiri etiketleyerek sert ifadeler kullandılar. Mourinho'nun hediye ettiği tişörtün anlamı ve Cotterill'in iddiaları böylece Türk futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.