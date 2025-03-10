İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket

Geniş Video İzle

İngiliz spor muhabiri Gary Cotterill, Jose Mourinho'dan aldığı ''We Are Clean'' tişörtünü canlı yayında göstererek Türk futbolunda bir taraflılık olduğunu iddia etti. Cotterill, ''Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var'' dedi. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

10.03.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz spor muhabiri Gary Cotterill, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı kısa sohbet sırasında ilginç bir hediye aldığını açıkladı.

Sky Sports kanalındaki bir programda konuşan Cotterill, Mourinho ile havalimanında karşılaştığını ve Portekizli teknik adamın kendisine Fenerbahçe'nin bastığı "We Are Clean" (Biz Temiziz) tişörtünü hediye ettiğini söyledi.

CANLI YAYINDA GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

Canlı yayında gömleğinin düğmelerini açarak Mourinho'nun verdiği tişörtü gösteren Cotterill, bu hediyenin anlamına da dikkat çekti. İngiliz muhabir, "Bu mesaj, adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe camiasının çoğunluğunun görüşünü açıklıyor" dedi.

Cotterill, açıklamalarının devamında Türk futbolundaki hiyerarşik yapıya dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı. "Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var" diyerek Süper Lig'deki dengeye ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Cotterill'in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarları İngiliz muhabirin sözlerini destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı.

Galatasaray taraftarları ise sosyal medya üzerinden İngiliz spor muhabiri Gary Cotterill'e tepkilerini dile getirdiler. Sarı Kırmızılılar İngiliz muhabiri etiketleyerek sert ifadeler kullandılar. Mourinho'nun hediye ettiği tişörtün anlamı ve Cotterill'in iddiaları böylece Türk futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket

Jose Mourinho, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Avci:
    Fenerbahçe Cumhuriyeti temsil eder..ftö yü değil 17 33 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Biliyoruz tabiki Fenerbahçe diyeceksin çünkü o sizden biri 22 19 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    kaç para aldı acaba bu reklamı yapmak için 24 12 Yanıtla
  • My Way:
    AcunMedia ortak yapımı reklami izlediniz. 20 6 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    pkk bir cincon iki en büyük iki beka sorunu 11 12 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    Ali Koç Mourinho iş birliği 14 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

16:08 Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:39:23. #7.12#
SON DAKİKA: İngiliz muhabirden Galatasaraylıları kızdıracak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.