İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler - Son Dakika
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Spor

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

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Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım EURO 2024'e veda ederken İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçındaki performanslarıyla İngiliz basınında geniş yer buldu. Ferdi için ''Mücevher gibi bir oyuncu'' yorumunda bulunan İngilizler, Arda içinse ''Bu çocuk için limit gökyüzü'' manşeti attı.

07.07.2024 11:06  Güncelleme: 11:18
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EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansları İngilizleri büyüledi.

"FERDİ MÜCEVHER GİBİ BİR OYUNCU"

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan inceleme yazısında üç milli oyuncu için şu sözler sarf edildi;

"Ferdi, mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır."

"BARIŞ, VAN DIJK'A RAHAT VERMEDİ"

"Barış Alper Yılmaz, Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi. Kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı."

"ARDA İÇİN LİMİT GÖKYÜZÜ"

"Ne yetenek ama. Arda Güler sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış golünde zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşunda direğe takıldı. Bu çocuk için limit gökyüzü."

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım, Arda Güler, Hollanda, Çocuk, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: 85 milyonu oynadığı berbat futbolla çıldırtan barış ingilizleri kendilerine hayranmı bırakmış hahahaha :))) 7 85 Yanıtla
    Demir Şener: Kardeşim bi boş yapma dünkü maçta bazı şansızlıkları olsada Barış Alper gayet iyiydi, madem iyi biliyon sen çıkaydın oynaydın 22 2 Ersin Topcu: sen galiba yanlış maçı izlemişsin? 9 2 Osman Koca: tam at tarağı sın 8 2 Ertan Çelik: Topik misin ka sen. 7 1 Aa: Sen hangi maçı izledin yav 0 0
  • Beykozlu: Ben bir Fenerli olarak Beygir gibi koşan Barış Alper hayranıyım keşke bize gelse 33 4 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş: Barışın mevki sağ kanat onu yanlış yerde oynatıp harcıyorlar bence Türkiye’nin en iyisi 22 3 Yanıtla
    Mustafa Akhan: Zaten sağ kanatta idi 2 0
  • barış özcan: Burdaki sıkıntı Nutella, Barış ı santrfor oynattı, 70 den sonra kanada aldı, Barış ın görevi rakibi yıpratıp ,kanattan gol pozisyonu hazırlamak ama kime? Cenk oynasaydı Barış, Ferdi ve Arda en az 2 gol attırdı, Semih bile olurdu aslında. 2 0 Yanıtla

11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
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