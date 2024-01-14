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Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı - Son Dakika
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Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçının 17. dakikasında Readingli taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya indi. Mücadele hakem tarafından durduruldu ve ileri bir tarihe ertelendi.

Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
14.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:41
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İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçının 17. dakikasında Readingli taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi.

MAÇ YARIDA KALDI

Taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL

17. dakikaya kadar 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İngiltere'de tüm stat sahaya indi! Reading-Port Vale maçı ertelendi
İngiltere'de tüm stat sahaya indi! Reading-Port Vale maçı ertelendi
İngiltere'de tüm stat sahaya indi! Reading-Port Vale maçı ertelendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı - Son Dakika
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