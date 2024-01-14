Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı

21:54 • •
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçının 17. dakikasında Readingli taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi.
Taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.
17. dakikaya kadar 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
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