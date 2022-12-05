Senegal'i 3 golle geçen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İngiltere'nin gollerini 38'de Henderson, 45+2'de Kane ve 57'de Saka kaydetti.
İngiltere 90 dakikada oyunun kontrolünü bırakmadı. Senegal hayli zayıf kaldı. İngiltere, Polonya'yı 3-1 deviren Fransa'ya da mesajı yolladı.
Turnuvanın favorileri olarak gösterilen İngiltere ve Fransa, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İki devden birisi finali göremeyecek.
Son Dakika › Spor › Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı - Son Dakika