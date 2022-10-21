Güzel spor spikeri Emma Louise çarpıcı bir itirafta bulundu. Louise büyük olmasından dolayı arabaya binerken sık sık göğüsleriyle korna çaldığını ifade etti.
Emma Louise özellikle aracına binerken ve inerken inerkengöğüslerinin sürekli kornaya çarptığını, uzun süre korna çaldığı için diğer insanların rahatsız olduğunu söyledi.
Sunuculuk kariyerine sabah programı sunarak başlayan ve kendisine ait yayınları olan Emma katıldığı radyo programında, sabah saatlerinde aracından inerken gereğinden fazla büyük olan göğüslerinin korna üzerinde basılı kaldığını söyledi. Louise ayrıca kornanın aniden çalmasının kendisini çok korkuttuğunu ifade etti.
Louise'in arkadaşı ise her sabah korna sesi gelince güzel spikerin arabadan indiğini veya bindiğini öğrendiklerini söyledi. Güzel spikerin itirafları programa katılan misafirleri kahkahaya boğdu.
Son Dakika › Spor › Büyük göğüsleriyle başı dertte olan spor spikerinin her sabah yaşadığı olay ağızları açık bıraktı - Son Dakika