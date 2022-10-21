Büyük göğüsleriyle başı dertte olan spor spikerinin her sabah yaşadığı olay ağızları açık bıraktı

Güzel spor spikeri Emma Louise çarpıcı bir itirafta bulundu. Louise büyük olmasından dolayı arabaya binerken sık sık göğüsleriyle korna çaldığını ifade etti.

GÖĞÜSLERİ İLE SÜREKLİ KORNAYA ÇARPIYOR

Emma Louise özellikle aracına binerken ve inerken inerkengöğüslerinin sürekli kornaya çarptığını, uzun süre korna çaldığı için diğer insanların rahatsız olduğunu söyledi.

ANİDEN GELEN SESLE ÇOK KORKTU

Sunuculuk kariyerine sabah programı sunarak başlayan ve kendisine ait yayınları olan Emma katıldığı radyo programında, sabah saatlerinde aracından inerken gereğinden fazla büyük olan göğüslerinin korna üzerinde basılı kaldığını söyledi. Louise ayrıca kornanın aniden çalmasının kendisini çok korkuttuğunu ifade etti.

MİSAFİRLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Louise'in arkadaşı ise her sabah korna sesi gelince güzel spikerin arabadan indiğini veya bindiğini öğrendiklerini söyledi. Güzel spikerin itirafları programa katılan misafirleri kahkahaya boğdu.