Macaristan ile İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Macaristan, 60 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Macaristan'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan kaydetti. Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Macaristan, bu galibiyetle İngiltere'yi 60 yıl aradan sonra mağlup etti. Macaristan en son 1962 Dünya Kupası'nda rakibini 2-1 mağlup etmiş ve 1962'den sonra oynanan 15 maçta galibiyet yüzü görememişti.
Son Dakika › Spor › İngiltere'ye sahayı dar ettiler! Fenerbahçeli Szalai ve arkadaşları 60 yıl sonra ilki başardı - Son Dakika