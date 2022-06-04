İngiltere'ye sahayı dar ettiler! Fenerbahçeli Szalai ve arkadaşları 60 yıl sonra ilki başardı - Son Dakika
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İngiltere'ye sahayı dar ettiler! Fenerbahçeli Szalai ve arkadaşları 60 yıl sonra ilki başardı

04.06.2022 22:15
İngiltere'ye sahayı dar ettiler! Fenerbahçeli Szalai ve arkadaşları 60 yıl sonra ilki başardı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında Macaristan, İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin 90 dakika forma giydiği maçı kazanmayı bilen Macaristan, 60 yıl sonra İngiltere'yi yenmeyi başardı.

Macaristan ile İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Macaristan, 60 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

SZALAI 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan kaydetti. Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, mücadelede 90 dakika forma giydi.

60 YIL SONRA İNGİLTERE'Yİ YENDİLER

Macaristan, bu galibiyetle İngiltere'yi 60 yıl aradan sonra mağlup etti. Macaristan en son 1962 Dünya Kupası'nda rakibini 2-1 mağlup etmiş ve 1962'den sonra oynanan 15 maçta galibiyet yüzü görememişti.

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Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'ye sahayı dar ettiler! Fenerbahçeli Szalai ve arkadaşları 60 yıl sonra ilki başardı - Son Dakika


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