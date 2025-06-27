Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok takımla anılırken sıcak bir gelişme yaşandı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Serie A Inter, 25 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklif yaptı. Haberde, Inter'in Galatasaray'a yaptığı teklife dair detaylara yer verilmedi ancak başarılı oyuncu için dolgun maaş sunduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan başta Leipzig'in ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Geride kalan sezonda 48 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Yıldız ismin piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif - Son Dakika
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