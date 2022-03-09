Inter, Liverpool'u salladı ama yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika

Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Anfield'da karşılaştı. Deplasmandaki maçı 2-0 kazanan Kırmızılar, sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen yarı finale yüksel taraf oldu.

LIVERPOOL SKOR AVANTAJIYLA TURLADI

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçerken, 61. dakikada Lautaro Martinez takımını öne geçiren golü attı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra İtalyan ekibinde Alexis Sanchez ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik rakibi karşısında birçok fırsatı değerlendiremeyen Liverpool, mücadeleyi 1-0 kaybetti ancak deplasmanda rakibini 2-0 yendiği için turu atladı.

BAYERN VE LIVERPOOL TURLADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Salzburg'u eleyen Bayern Münih ve Inter'i saf dışı bırakan Liverpool, çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.