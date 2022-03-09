Inter, Liverpool'u salladı ama yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika
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Inter, Liverpool'u salladı ama yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

09.03.2022 01:03

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, sahasında Inter'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini cebine koydu. İtalya'daki maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibi skor avantajıyla bir üst tura ismini yazdırdı.

Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Anfield'da karşılaştı. Deplasmandaki maçı 2-0 kazanan Kırmızılar, sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen yarı finale yüksel taraf oldu.

LIVERPOOL SKOR AVANTAJIYLA TURLADI

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçerken, 61. dakikada Lautaro Martinez takımını öne geçiren golü attı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra İtalyan ekibinde Alexis Sanchez ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik rakibi karşısında birçok fırsatı değerlendiremeyen Liverpool, mücadeleyi 1-0 kaybetti ancak deplasmanda rakibini 2-0 yendiği için turu atladı.

BAYERN VE LIVERPOOL TURLADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Salzburg'u eleyen Bayern Münih ve Inter'i saf dışı bırakan Liverpool, çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

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Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, Liverpool'u salladı ama yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Inter, Liverpool'u salladı ama yıkamadı! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika
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