İpekyolu'na dev spor merkezi - Son Dakika
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İpekyolu'na dev spor merkezi

16.03.2022 13:53
İpekyolu'na dev spor merkezi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ülkemizi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirileceği İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlimize ve ilçemize değer katacak dev...

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ülkemizi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirileceği İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlimize ve ilçemize değer katacak dev proje bölgemizin en büyük spor kompleksi olacak" dedi.

"Sporun ve sporcunun dostu" sloganıyla çalışmalarını yürüten İpekyolu Belediyesi; güreşten boksa, hentboldan basketbol ve voleybolda geleceğin milli sporcularının yetişeceği İpekyolu Spor Merkezi'nin temelinin atılması için gün sayıyor. Başkan Vekili Aydın, Vali Mithatbey Mahallesi'nde yapılacak merkezin tüm çalışmalarının tamamlanarak ihaleye çıktıları müjdesini verdi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerle birlikte geleceğe güvenle bakan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Vekili Aydın, bu anlayışın bir sonucu olarak geniş kitlelerin spor yaptığı bir dönemin başladığını söyledi. İpekyolu Spor Merkezi'ni hayata geçirirken tesisleşmede de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini bildiren Aydın, "İlçemizin farklı noktalarına semt sahaları inşa ettik. Kadınlara yönelik hizmet veren spor salonlarının bir kısmı şu anda faaliyette. Çok yakında birini daha hizmete açıyoruz" dedi.

Bu yatırımlarla birlikte yetenekli çocukların ve gençlerin İpekyolu Spor Merkezi'nde dünya standartlarında çalışabileceklerini ifade eden Aydın, "Bu merkez, sadece bir spor kompleksi olmayacak. Burada çocuklarımızı hem başarılı bir sporcu hem başarılı bir öğrenci hem de çevresiyle barışık, çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın, bu dönemde ilçenin muhtelif mahallelerinde 25 yeni semt sahası yapmak için de altyapı çalışmalarına başladıklarını sözlerine ekledi.

İpekyolu Belediyesinin Vali Mithatbey Mahallesi'nde yapılacak spor merkezinin 10 bin 800 metrekarelik bir alana sahip olacağı belirtildi. 2 bin seyirci kapasiteli tesiste, 230 araçlık otopark, 4 bin 500 metrekare yeşil alan ve dinlenme alanları yer alacak. - VAN

İpekyolu'na dev spor merkezi
İpekyolu'na dev spor merkezi
İpekyolu'na dev spor merkezi
İpekyolu'na dev spor merkezi

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İpekyolu Belediyesinden açıklama İpekyolu Belediyesinden açıklama Van'da eğitime kar engeli Van'da eğitime kar engeli

İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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