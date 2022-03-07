İrfan Can'ın kırmızı kartı doğru muydu? Türkiye'nin tartıştığı karara son nokta koyuldu - Son Dakika
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İrfan Can'ın kırmızı kartı doğru muydu? Türkiye'nin tartıştığı karara son nokta koyuldu

07.03.2022 00:35
İrfan Can'ın kırmızı kartı doğru muydu? Türkiye'nin tartıştığı karara son nokta koyuldu

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 17. dakikasında hakem Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart çok tartışılırken, eski hakem Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu. Pozisyonu değerlendiren Çoban, "İrfan'ın kötü niyeti olmadığı ortada. Basma neticesinde güç transferi gerçekleşmedi. Hemen ayağını çekiyor ve topuğu yerde. Bu pozisyon sarı karttır." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye çıkan kırmızı kart büyük tartışma yarattı. Hakem kararlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün kırmızı kart tercihine ilişkin yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Pozisyonu değerlendiren Deniz Çoban'ın açıklamaları şöyle:

"BU POZİSYON SARI KARTTIR"

"Kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz 3 unsur; acımasızlık, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan hamle acımasız ve gaddarca olmaya çok yakındır. O nedenle bu pozisyonda kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Buna çok acımasızca basma diyemeyiz. İyi niyet unsuru önemlidir. İrfan'ın kötü niyeti olmadığı ortada. Basma neticesinde güç transferi gerçekleşmedi. Hemen ayağını çekiyor ve topuğu yerde. Oyuncu kayarak geldiği için basılan yerin kontak noktası açısından önemi yok. Bu pozisyon sarı karttır."

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Son Dakika Spor İrfan Can'ın kırmızı kartı doğru muydu? Türkiye'nin tartıştığı karara son nokta koyuldu - Son Dakika


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