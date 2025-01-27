İrfan Can Eğribayat\'a çirkin mesaj

Spor

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.

26 yaşındaki file bekçisi, Göztepe ile oynanan maçın ardından, "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." yanıtını verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, mesajı paylaşmasının ardından İrfan Can'a destek verdi.

İşte o paylaşım;