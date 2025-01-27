İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ölmüş bebeğine küfreden bir taraftarın attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İrfan Can paylaşımına, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.

27.01.2025 13:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.

26 yaşındaki file bekçisi, Göztepe ile oynanan maçın ardından, "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." yanıtını verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, mesajı paylaşmasının ardından İrfan Can'a destek verdi.

İşte o paylaşım;

İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj: Ölmüş bebeğini...
İrfan Can Eğribayat\'a çirkin mesaj

İrfan Can Eğribayat, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Tayfur:
    Göztepe taraftarı sana sahip çıkmıştı. Bikaç uyduruk mesaj gösterince yetiştiğin yere saydırma konusunda haklı mı oldun sanıyorsun? Her konuda ahlaksız nankör insanlar vardır senin gibi. Göztepe'ye maç içinde defalarca küfürler ettin maçta gözüktü, bi de maç sonu hala taraftarı tahrik ediyorsun. 76 42 Yanıtla
  • Murat Çil:
    fanatik Fenerbahçeliyim dün yaptı açıklamalar çok çirkin ve yakışıksızdı,nankör biriymiş ayıp etti insan olan yediği kaba pislemez 77 33 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Göztepe'de oynarken FB taraftarının sana etmediği küfür kalmamıştı o zaman sana Göztepe destek olmuştu. Sen sana küfür edenlerle gittin sözleşme imzaladın. bi de grurluymuş gibi konuşmuyor mu :D 67 21 Yanıtla
  • A25.semih:
    Göztepe nin ekmeğini yedin utanmaz 50 26 Yanıtla
  • ibrahim tekin:
    Fenerbahçe li oyuncular hep böyle degilmi yalakalık için her boku yerler karaktersiz lik onlarda level yapmış ama yinede çocuk ve eşe küfür adam olana yakismiyor 32 30 Yanıtla
  • Apple User:
    mesajları şiddetle kınıyorum. Ama o Trabzon’da hamsi tutma işareti yapıp hemde morınhoya öğretmek nasıl bir şeydi öyle??? Göztepe hskkındaki konuşmaların da cabası. Demem o ki çalma el kapısını çalarlar kapını. 48 13 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    ulan seni var eden eski takımına karşı oynuyorsun vakit geçirmek için saçma sapan hareketler yapıyorsun bası şeyleri göze alacaksın o zaman 35 17 Yanıtla
  • yayla034:
    az bile demişler daha kötülerini hak ediyosun 3 48 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Atatürk ben sporcunun ahlaklısını severim demiş zamanında..! 39 4 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Hadi İrfan ekmek yediği kaba pislemiş, Taraftar neden küfrediyor. Bırakın vicdanı ile baş başa kalsın!! 19 20 Yanıtla
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