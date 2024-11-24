İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu İrfan Can Kahveci 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

24.11.2024 15:35
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımdaki geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci sarı-lacivertlilerde kalacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

İrfan Can Kahveci, Ocak 2021'de RAMS Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 144 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 29 asistlik skor katkısı verdi.

İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe\'de

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda:
    çok şükür bir ara Galatasaray adı geçince korktum gelecek diye 17 20 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Cöp korkma la bu kadar kimyanizi bozariz boyle adam olun len ne 7 si 12 milyon euro be cöp 4 8 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    orta sınıf oyuncu çokda önemli değil bu oyuncu fenere daha iyisi lazım 5 3 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    İrfan adına üzüldüm saçma sapan teknik adamlar hakettiğğ süreyi vermiyor ben bir Fenerbahçe li olarak futbolcu olsam fenerde oynamak istemezdim 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vay Be Vasıfsız eleman 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE 7 MİLYON EURO SU BAL GIBI Q1 VERDILER, FFP KURTULMAK ICIN O DONEM YALAN SOYLEDILER, AMA ELLERINDE PATLADI 3 3 Yanıtla
  • Behzat:
    hayırlı uğurlu olsun. 3 2 Yanıtla
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