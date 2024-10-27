İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, ilk 45 dakikaya İrfan Can Kahveci'nin akrobatik vuruşu damga vurdu.

27.10.2024 19:52
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken İrfan Can akrobatik vuruşu gündem oldu.

İRFAN CAN'DAN AKROBATİK VURUŞ

Youssef En-Neysri'nin 15. dakikada attığı golde ortayı yapan isim olan İrfan Can, bu golden yalnızca 4 dakikada sonra takımının ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Milli futbolcu, Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yaptı. Yıldız, ismin harika yükselerek vurduğu volenin filelere gitmesine konuk takımın kalecisi Sousa izin vermedi.

İşte İrfan Can'ın o şutu;

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİGDE İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Geçen sene kariyer sezonunu geçiren İrfan Can, Jose Mourinho'nun gelişiyle yedek kulübesine çekilmişti. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, Mourinho'nun sistem değişikliği sonrası bu sezon ilk haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Bodrum FK maçıyla ligde ikinci kez ilk 11'de şans buldu.

Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • res:
    Yılın golünü atan attı boş haber yapmayın 121 26 Yanıtla
    Ömer Ege Karaarslan:
    Aynen öyle reis 0 0
  • Hüseyin Bakır:
    Yılın golü çoktan atıldı , boş haber yapmanıza gerek yok ?? 85 13 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Yılın golü Antalya’da atıldı yandaş medya 68 16 Yanıtla
    Burak Öztürk:
    Yılın golü ana na atıldı )))) 0 0
  • Hakan Arı:
    Aman İyi ki atmadı, fenerbahçeliler 20 yıl kafamızın etini yerdi 45 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YILIN DEĞİL YÜZYILIN GÖLÜ ATILDI YARINDA YENİSİ KUŞLARA ATILACAK 36 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Barış manço nun bir şarkısı var o aklıma geldi. KAZMA 31 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    habere bak az kalsın yılın golünü atıyordu 29 2 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    yılın golünü oe ferhatın anesine attık biz 22 8 Yanıtla
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