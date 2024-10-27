İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken İrfan Can akrobatik vuruşu gündem oldu.

İRFAN CAN'DAN AKROBATİK VURUŞ

Youssef En-Neysri'nin 15. dakikada attığı golde ortayı yapan isim olan İrfan Can, bu golden yalnızca 4 dakikada sonra takımının ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Milli futbolcu, Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yaptı. Yıldız, ismin harika yükselerek vurduğu volenin filelere gitmesine konuk takımın kalecisi Sousa izin vermedi.

İşte İrfan Can'ın o şutu;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİGDE İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Geçen sene kariyer sezonunu geçiren İrfan Can, Jose Mourinho'nun gelişiyle yedek kulübesine çekilmişti. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, Mourinho'nun sistem değişikliği sonrası bu sezon ilk haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Bodrum FK maçıyla ligde ikinci kez ilk 11'de şans buldu.