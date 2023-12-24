İrfan Can Kahveci\'den derbi sonrası Fred itirafı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin yıldız İrfan Can Kahveci, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Mücadele hakkında konuşan Kahveci, "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

"FRED'İN YERİNİ DOLDURAMADIM"

Öte yandan kart cezalısı Fred'in olmamasıyla ilgili konuşan İrfan, "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.