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İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı derbiden sonra konuşan İrfan Can Kahveci, kırmızı kart cezalısı olan takım arkadaşı Fred'in yerini dolduramadığını söyledi. İrfan, ''Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı'' dedi.

24.12.2023 - 21:49,  Güncelleme: 22:01
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin yıldız İrfan Can Kahveci, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Mücadele hakkında konuşan Kahveci, "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

"FRED'İN YERİNİ DOLDURAMADIM"

Öte yandan kart cezalısı Fred'in olmamasıyla ilgili konuşan İrfan, "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci\'den derbi sonrası Fred itirafı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı - Son Dakika
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