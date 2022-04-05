İrfan Can Kahveci derbi öncesi rakip analizi yaptı! Sözleri Galatasaray taraftarını çıldırttı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci derbi öncesi rakip analizi yaptı! Sözleri Galatasaray taraftarını çıldırttı

05.04.2022 22:37
İrfan Can Kahveci derbi öncesi rakip analizi yaptı! Sözleri Galatasaray taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'de son haftaların formda yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullanan milli futbolcu, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, FB TV'ye Galatasaray derbisi öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız.

"İNŞALLAH SERİLERİ DEVAM ETTİRİRİZ"

Maç kazandıktan sonra, o seriyi yakaladıktan sonra gerisi geliyor. Takım daha da moralleniyor, oyuncuların performansı da artıyor. Zaten galibiyetler peşi sıra geldiğinde takım, daha çok takım havasına girmiş oluyor. Daha güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Moraller yüksek olduğunda özgüven de artıyor. Taraftarımız da bu galibiyet serisinden sonra bizimle beraber ve onlardan aldığımız güçle herkesin özgüveni artmış durumda. Bu seriler tabii ki takım için çok önemli, inşallah serileri devam ettiririz.

"TARAFTARIN GÜCÜYLE DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUZ"

Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Bizden daha iyi, daha çok performans bekledikleri için haklılar, hiçbir zaman bir şey diyemem. Seriye başladığımız zaman onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar arkamızda durduğu sürece, yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz.

"TEMENNİMİZ BU MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILMAK"

Potansiyelimin şu anda %50'sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah %100'ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim", derken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık, oradan da güzel bir galibiyetle dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak.

"RAKİBİMİZİN BİR İDDİASI YOK"

Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız, bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN BİRİ"

Takım içinde de konuşmaya başladık. Aslında Kayseri maçından önce bile konuşulmaya başlandı. Ama tabii Kayseri maçına odaklanmıştık. Şimdi derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert'le bizim Galatasaray'la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde.

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İrfan Can Kahveci, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci derbi öncesi rakip analizi yaptı! Sözleri Galatasaray taraftarını çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci derbi öncesi rakip analizi yaptı! Sözleri Galatasaray taraftarını çıldırttı - Son Dakika
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