İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci transferini YouTube "Katıl" üyelerine özel yaptığı canlı yayınla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci ile ablası ve kız arkadaşının katıldığı yayında yıldız futbolcu 17 numaralı sarı lacivertli formasını sırtına geçirdi. Kahveci ayrıca, Fenerbahçe logolu kahve fincanından kahve içti ve kameralara poz verdi.

Emre Belözoğlu, "Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin İrfan Can" diyerek sözlerine başlarken, "Başkan da buraya kadar geldi, emeği cok büyük. Camiasının ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç 'tur. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.İRFAN CAN KAHVECİ: EFSANE ÇUBUKLU FORMAMIZIN HAKKINI VERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci ise şunları söyledi: "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Formamın hakkını sahada vereceğim. Göksel başkana da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç başkan da buraya kadar geldi benim için, ona da teşekkür ederim. Çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra sahada yüzde 100'ünü veren İrfan Can Kahveci'yi izlettireceğim taraftarlarımıza. Beni beklesinler. Sabırsızlanıyorum sahaya çıkmak için."Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin ablası da, "Çok mutluyuz, hayalimiz gerçek oldu. Babamın da hayali gerçek oldu" ifadelerini kullandı.SELAHATTİN BAKİ: İRFAN KENDİ İSTEĞİYLE AİT OLDUĞU FENERBAHÇE'SİNE KAVUŞTU"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise transferde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Baki, "Herkes konuştu, İrfan hariç. İrfan'ın hangi takımı tuttuğu, tutmadığı... İrfan, kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu. İrfan'ın hangi takımı tuttuğu bile polemik oldu. İrfan'ın transferi bugün resmileşti" diye konuştu.