İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası onaylandı

05.05.2023 17:40
İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası onaylandı

Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, Tahkim Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasını onaylandı. Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek olan İrfan Can Kahveci'nin cezası FDT'nin 43. maddesi uyarınca verildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 7 gol atıp 5 asist kaydetti.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci için karar çıktı. Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

GİRESUN VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA YOK

Görmüş olduğu direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 39 maça çıkan İrfan Can, söz konusu mücadelelerde 7 gol atıp 5 asist kaydetti.

YORUMLAR
500
Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu! İrfancan Kahveci gelecek 2 maç cezalı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu! İrfancan Kahveci gelecek 2 maç cezalı PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Kılıçdaroğlu, yeni videosunda engelli vatandaşlara seslendi: Kamuda 12 bin atama yapacağız
00:41 Fitili ateşledi! Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz
23:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan masasındaki son anketin sonuçlarını paylaştı: Tereddüde mahal vermeyecek şekilde öndeyiz
23:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan masasındaki son anketin sonuçlarını paylaştı: Tereddüde mahal vermeyecek şekilde öndeyiz
23:48 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a canlı yayın çağrısı: Tek çağırırlarsa yine giderim
23:42 Manchester United, son kararı verdi! Weghorst ile anlaşamadılar
23:36 Büyük umutlarla transfer olmuştu! Manchester United, Weghorst için kararını verdi
23:31 Muharrem İnce'ye canlı yayında soruldu: 2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?
23:25 Muharrem İnce'ye açıkça soruldu: 2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?
23:14 Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, kullanılmamış oy pusulasından AK Parti mührü çıkmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 06:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement