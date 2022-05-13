Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te - Son Dakika
Üye Girişi

Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te

13.05.2022 19:56
Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te

2022-2023 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı.

2022-2023 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, kadrosunu Rus oyuncu Voronkova ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rus Milli Takımı'nın yetenekli smaçörüyle anlaştık. Takımımızın yapısına uygun özelliklerde olan, çok iyi Türkçe konuşabilen ve Türk kültürünü iyi bilen Irina'dan, önemli katkılar bekliyoruz" denildi.

Irina Voronkova kimdir?

1995 yılında İstanbul'da doğan Irina Voronkova, 190 cm boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor. Voleybol hayatına ülkesi Rusya'da başlayan, kariyeri boyunca Dinamo Moskova, Dinamo Kazan, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynadı. Rus smaçör, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda forma giymesinin yanı sıra birçok milli başarıya da imza attı.

Milli başarılar

2015 FISU Dünya Üniversite Oyunları Altın Madalya

2017 Yeltsin Kupası Gümüş Madalya

2018 Montreux Volley Masters Gümüş Madalya

2019 FIVB Dünya Kupası Bronz Madalya

Kulüp başarıları

5 Rusya Ligi Şampiyonluğu

3 Rusya Kupası Şampiyonluğu

1 Rusya Süper Kupası Şampiyonluğu

2013 - 2014 CEV Şampiyonlar Ligi Altın Madalya

2016 - 2017 CEV Kupası Şampiyonluğu

Bireysel başarılar

2012 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası - En İyi Smaçör

2017 Yeltsin Kupası - En İyi Pasör Çaprazı

2020 - 2021 Rusya Ligi - En İyi Smaçör

2020 - 2021 Rusya Ligi - En Değerli Oyuncu

2021 - 2022 Rusya Kupası - En Değerli Oyuncu - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda saklanıyor Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda saklanıyor

İstanbul, Milli, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement