İş resmi imzaya kaldı! Berke Özer\'in yeni adresi belli gibi

Bu sezon Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere birçok ekibin dikkatini çeken Berke Özer, transfer adına kararını verdi.

EN CİDDİ ADAY GALATASARAY

Berke Özer transferi için Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerle de rekabet halinde. Son olarak ismi Aston Villa ile anılan 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa'dan da teklifler geldiği biliniyor.

Eyüpspor'un taliplerinden dolayı Berke Özer'i sezon sonunda takımda tutması zor gözüküyor. İstanbul ekibi, alınan bilgiye göre başarılı file bekçisinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

İŞ İMZAYA KALDI

Birçok takımın gündemindeki Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmak adına kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Berke'nin, Galatasaray'a gelme isteğinin ciddi seviyede olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda imzayı atmaya hazır olduğu öne sürüldü.