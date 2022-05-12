Isabelle Haak: "Mükemmel performans gösterdik" - Son Dakika
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Isabelle Haak: "Mükemmel performans gösterdik"

12.05.2022 22:04
Isabelle Haak: "Mükemmel performans gösterdik"

- Isabelle Haak: "Mükemmel performans gösterdik" VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Fenerbahçe'yi final maçında 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıklarını ve mükemmel bir performans gösterdiklerini söyledi.

- Isabelle Haak: "Mükemmel performans gösterdik"

İSTANBUL - VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Fenerbahçe'yi final maçında 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıklarını ve mükemmel bir performans gösterdiklerini söyledi.

Sultanlar Ligi play-off serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe'yi setlerde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ın başarılı Isabelle Haak, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 5 tane zorlu bir final oynadıklarını ve Fenerbahçe karşısında kolay bir maça çıkmadıklarını söyleyen Haak, "Bütün her şeyimizi sahaya vererek mücadele ettik ve mükemmel performans gösterdik. Takım adına gösterdiğimiz performans için çok mutluyuz" diye konuştu.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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