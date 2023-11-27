Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ACUN'DAN BORÇ ALDI

Fona para kaptıran ve mağdur isimlerden biri olan Emre Belözoğlu'nun, fona para yatırabilmek için Acun Ilıcalı'dan borç aldığı öğrenildi.

BELÖZOĞLU NE KADAR PARA VERDİ?

Buna göre Emre Belözoğlu, 17 Mart 2023'te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Emre Belözoğlu, kuzeni Bahçekapılı ve şoförüyle para gönderdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan'a, müdürü olduğu Levent'teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu, 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçekaplı'nın Levent'teki ofisine giderek anılan parayı aldı. Daha sonra ise 18 Mart günü Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz'e vererek Seçil Erzan'a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti. Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu'nu bir kez daha arayarak "Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım" dedi.

MİLYONLARI ERZAN'A TESLİM ETTİ

Belözoğlundan milyonlarca lirasını alan Erzan, daha çok para isteyince Belözoğlu da borç aramaya başladı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre Belözoğlu, aradığı borcun bir kısmını Acun Ilıcalı'da buldu. Ilıcalı, Belözoğlu'nun talebi üzerine 28 Mart günü Volkan Bahçekapılı'nın hesabına 500 bin dolar gönderdi. Aynı gün Tekin Alp Göksel isimli bir kişi de 9 milyon 703 bin 250 TL gönderdi. Daha sonra ise Bahçekapılı'nın hesabında biriken tutar, Terim'in ailesinin yakın dostu Nur Erkasap'ın hesabına gönderildi. Erkasap da parayı Erzan'a teslim etti.