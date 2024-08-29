İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev - Son Dakika
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İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler'e Kylian Mbappe hakkında özel talimat verdi. Mbappe'nin Real Valladolid karşısında yaptığı boş koşuların fark edilmemesinden rahatsız olan İtalyan çalıştırıcı, Arda ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, görüşmede 19 yaşındaki genç yeteneğe "Arda, Mbappe boş koşular yaparsa topu ona ulaştır. Bunu görebilecek kapasiten var" dedi.

29.08.2024 16:41
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak Las Palmas karşılaşması öncesinde milli yıldızımı Arda Güler'i kenara çekti. Bu maçta da Arda'ya süre verecek olan tecrübeli teknik adam, Arda'yı bir konuda uyardı.

ARDA'YA MBAPPE UYARISI

Ancelotti'nin Arda Güler'i uyardığı konu ise Kylian Mbappe oldu. İtalyan çalıştırıcı,Mbappe'nin Real Valladolid karşısında yaptığı boş koşuların fark edilmemesinden rahatsız oldu ve Arda'ya talimat verdi.

"BUNU GÖREBİLECEK KAPASİTEN VAR"

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre, Las Palmas maçı öncesinde Carlo Ancelotti ve Arda Güler baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti'nin bu konu hakkında Güler'e "Arda, Mbappe boş koşular yaparsa topu ona ulaştır. Bunu görebilecek kapasiten var" dediği öne sürüldü.

İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev

BELLİNGHAM'IN SAKATLIĞI ONA YARADI

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Arda Güler'e mi yoksa Luka Modric'e mi forma vereceği merak konusuydu. Ancelotti, Valladolid maçında tercihini Arda Güler'den yana kullandı. Arda, ilk 11'de başladığı maçta 69 dakikada sahada kaldı.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Milli yıldızın sahada kaldığı süre boyunca sergilediği performans beğen topladı. Şimdi ise gözler Las Palmas maçında. Ancelotti'nin, Arda'yı bu maçta da ilk 11'de başlatıp başlatmayacağı merak edilirken İspanyol basınında dikkat çeken haberler yer alıyor.

İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev

LAS PALMAS MAÇINDA DA OYNAYACAK

Real Madrid Confidencial'in haberine göre de; ikilinin gerçekleştirdiği bu görüşmede Ancelotti, Las Palmas maçında Güler'e süre vereceğini açıkladı. Ayrıca Brahim Diaz ile aynı anda sahada olmasını istediğini de ekledi. Las Palmas Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da oynanacak.

İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti\'den Arda Güler\'e yeni görev

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Son Dakika Spor İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Yavuz: Mbappe çok şanslı Real Madrid'te Arda Güler gibi bir yıldızdan paslar alacak. PSG'de böyle paslar atan bir yıldızla top oynayamadı. 10 7 Yanıtla
  • Çelikk: Mbappe olmazsa Arda güler bir hiç ve de Şampiyon olamaz 4 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Arda öksürdü.Haber. Ancelotti tıksırdı. Haber. 10 3 Yanıtla
  • Seyyidali Can: ardaya yeni görev diyince aklıma ilk gelen top toplayıcı oldu:) 6 4 Yanıtla
  • Neco: Yav bi rahat bırakın Arda’yı da gelişimini rahatça göstersin !!! Not sözüm Ancelotti’ye değil…. Anlayan anladı 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ancelotti: Yedek kulübesindeyken, kenarda koşarken taca çıkan çopları takım arkadaşlarına ulaştırmanı istiyorum ardacım 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser: arda haberlerine son verin yeter artık sıkıldık 1 1 Yanıtla

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