İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı namağlup şampiyon oldu. Milliler finalde ev sahibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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