İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı - Son Dakika
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İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı

10.05.2022 19:22
İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

Eğitim programı sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, atölye başkanı Jale Yavuz ve atölye başkan yardımcısı Gaye Özen öncülüğünde hazırlanan sergide, 27 sanatçının 60 eseri yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen serginin açılışında bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, bir medeniyetin ancak sanatla ayakta durabileceğini ve kendini birikimini de gelecek nesillere ancak sanatla aktarabileceğini söyledi.

Alkan, İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarda toplumları kendi birikimiyle etkilediğine işaret ederek, "İslam, son derece çoğulcu bir sanat anlayışının gelişimine kaynaklık etmiştir. Uzak Doğu'dan Balkanların ortalarına kadar baktığımız zaman her toplumun kendini İslam'la yansıtabildiği birbirinden farklı ama aynı zamanda bir bütünlük içinde olabilen sanat eserlerini gözlemleyebiliyoruz." dedi.

Türk milletinin de büyük bir geçmişe ve medeniyete sahip olduğunu altını çizen Alkan, "Türkler, kendi birikimini yine İslam kültürü ve medeniyeti içerisinde harmanlayarak, kendine özgü sanat eserlerini üretebilmiş necip bir millettir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Haluk Alkan, sergide gelenek ve gelecek arasındaki köprünün İslam sanatları üzerinden kurulmaya gayret edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Nil Sarı ise atölyenin kurulduğu ilk günden bu yana birçok sergi ve kitap hazırladıklarını aktararak, atölyenin bir saray nakışhanesi gibi çalışmalar yaptığına dikkati çekti.

İslam medeniyetinin izlerinin motif, desen ve bezeme olarak camiler, medreseler, çeşmeler, mezar taşları olmak üzere hayatın her yerinde görülebileceğine işaret eden Sarı, yaptıkları çalışmalarla da bu eserlere karşı farkındalığın artması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sarı, sergide ayetlerin ve surelerin tezhiple süslendiği yeni tasarım çalışmaların yanı sıra Esmaü'l Hüsna ve Hilye-i Şerif eserlerin yer aldığını aktararak, "Birtakım İslami değerlerin sanatla buluştuğu, birleştiği, anlam kazandığı bir sergiyle karşı karşıyayız. Onun için çok özel bir sergi ve ilk kez düzenlenmiş, meydana getirilmiştir. Daha önce böyle bir sergi açılmamıştır. Geçtiğimiz pazar günü biliyorsunuz Anneler Günü'ydü. Bu günü hatırlatmak anlamında bir iki eserimiz de annelerle ilgilidir." diye konuştu.

Sergi, 26 Mayıs'a kadar görülebilecek.

İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı
İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı
İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı
İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı
İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı

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İstanbul Üniversitesi, Araştırma, İslam, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi açıldı - Son Dakika


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