Fenerbahçe'de derbi kadrosuna yazılacak 10 futbolcu belli! İsmail Kartal bir mevkide kararsız kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi kadrosuna yazılacak 10 futbolcu belli! İsmail Kartal bir mevkide kararsız kaldı

08.04.2022 19:43

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak derbinin hazırlıkları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı. Deneyimli hocanın Galatasaray derbisinde forma vereceği 10 futbolcuyu kafasında belirlediği ancak sol bek için kararsız kaldığı öğrenildi.

Pazar günü oynanacak derbi maçının havasına Kayserispor karşılaşmasının hemen ardından giren Fenerbahçe'de Galatasaray karşısına çıkacak ilk 11 büyük oranda belli oldu. Sol bek konusunda kafa karışıklığı yaşayan deneyimli hoca İsmail Kartal, burada Novak, Ferdi ya da Szalai'ye forma şansı verecek.

NOVAK'IN SAVUNMA YÖNÜ ZAYIF

Fanatik'te yer alan habere göre, Tecrübeli teknik adam, Kayserispor karşısında 4-0 kazanan kadrodan 10 ismi derbide de sahaya sürmeyi planlıyor. İsmail Kartal'ın kararsız kaldığı tek bölge sol bek. Filip Novak, Ferdi ve Szalai'nin yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Çek savunmacı, son Kayserispor maçında da sahanın iyilerinden biriydi. Novak'ın zayıf yönü, savunmada zaman zaman aksaması.

FERDİ KADIOĞLU'NUN MAÇ EKSİĞİ VAR

Kartal, taktik idmanlarda sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nu denedi. 22 yaşındaki oyuncunun özellikle geriden oyun kurulumunda sağladığı büyük katkı, enerjik yapısı onu ön plana çıkarıyor. Başarılı oyuncunun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle maç eksiği bulunması en önemli dezavantajı.

SZALAI DEFANSİF YÖNÜ EN GÜÇLÜ İSİM

Savunmanın solu için son aday ise Attila Szalai. Macar futbolcu son dönemde stoperden sol beke geçiş yaptı. Szalai, üç oyuncu arasında defansif yönü en güçlü isim. Özellikle Galatasaray'ın Babel'e uzun top yollayarak başlattığı atakları kesmek için 23 yaşındaki futbolcu en ideal aday. Szalai'nin zaafı ise Ferdi gibi maç eksiğinin bulunması ve rekabete girdiği diğer iki arkadaşına oranla hücumda biraz daha etkisiz olması. Şu anda Ferdi Kadıoğlu bir adım önde görünse de son karar yarın yapılacak idmanın ardından verilecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi kadrosuna yazılacak 10 futbolcu belli! İsmail Kartal bir mevkide kararsız kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de derbi kadrosuna yazılacak 10 futbolcu belli! İsmail Kartal bir mevkide kararsız kaldı - Son Dakika
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