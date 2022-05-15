İsmail Kartal: "3 puan ve 9 averajla rakibimizin önündeyiz" - Son Dakika
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İsmail Kartal: "3 puan ve 9 averajla rakibimizin önündeyiz"

15.05.2022 22:00
İsmail Kartal: "3 puan ve 9 averajla rakibimizin önündeyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin son haftasına ikincilik için 3 puan ve 9 averajla rakiplerinin önünde olduğunu ifade eden Kartal, son maçta puan ya da puanlar alıp bunu perçinleyeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin son haftasına ikincilik için 3 puan ve 9 averajla rakiplerinin önünde olduğunu ifade eden Kartal, son maçta puan ya da puanlar alıp bunu perçinleyeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu akşam maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Sonuçta son haftalarda Karagümrük'ün de yükselişi var. Bize 12 haftadır kaybetmiyorduk. 13 hafta oldu bu akşamla. İstediklerimizi çok yapmaktansa ortada bir oyun vardı. İkinci yarı daha kendimize yakışır şekilde oynamaya başladık. Bir golü bulsaydık arkası gelirdi. Karagümrük iyi savunma yapan, hızlı kontratağa çıkabilen etkili oyuncuları vardı. Buna rağmen ikinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla rakibin bir adım önündeydik. Her maçı kazanmak isteriz ama bazen kayıplar, beraberlikler de olacak. Şu an ikinci sıradayız. 3 puan ve 9 gol averajla rakibimizin önündeyiz. Son hafta alacağımız puanlarla ikinciliği perçinleyeceğiz. Bu elde edilen 1 puan taraftarlarımızı galibiyetle uğurlamak, güzel şekilde sonlandırmak isterdik ama olmadı. Şu an ligin ikincisiyiz. Rakip takımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği içinde teşekkür ederim" dedi.

"Taraftar kime tepki koydu anlamadım"

Maçın son 5 dakikasında taraftarın tepkisiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Kartal, "Son 5 dakika neden oldu ben de onu konuşuyordum içeride. Biz de galip gelip taraftarları mutlu bir şekilde kapatmayı çok istiyorduk. Taraftarımız acaba kime tepki koydu, takıma mı hakeme mi biz de çözemiyoruz. Olabilir tepki, futbolda var ama olmaması gereken şeyler. Galibiyet bekliyordu taraftarlar, o gelmeyince böyle tepki koymuşlardır. Bu takımın yaptıkları ortada. Taraftarlar her şeyimiz. Bugün de müthiş destek verdiler" diye konuştu. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: '3 puan ve 9 averajla rakibimizin önündeyiz' - Son Dakika


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