İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı

İsmail Kartal\'a yapılan teklifler ortaya çıktı

Son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ayrıldıktan sonra bazı teklifler almasına rağmen takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'a Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler geldiği ortaya çıktı.

24.10.2024 20:37
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Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyememişti. Kartal'ın sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra aldığı bazı teklifleri, bir dönem ekibinde yer alan Osman Zeki Korkmaz açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN VE AZERBAYCAN'DAN TEKLİF ALMIŞ

Ajansspor'a konuşan Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal'ın iki farklı ülkeden aldığı teklifleri duyurdu. Kartal ile devamlı görüştüğünü belirten Korkmaz, deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe sonrası Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler aldığını söyledi.

"DOĞRU PROJEYİ BEKLİYOR"

İsmail Kartal'ın doğru projeyi beklediğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, "İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sudem meliss:
    Adam gibi adam İsmail hoca evine dön 25 4 Yanıtla
  • Taha Uluhan:
    Feneri bekliyor hocam 23 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    HAKEM DESTEĞİ OLMADAN BAŞARILI OLAMAZ 12 11 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Hakkını yiyen adi Hakemler utansın 13 6 Yanıtla
  • Ersay:
    En iyi Fenerbahçeli adam gibi adam 10 4 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Yaşa kloop ismoş 3 5 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Buda, şimdi Fenerbahçe' yenilsende Morinho'yu kovarlar diye dua ediyordur. 2 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAHA COK GOL ATIP KAZANACAK TAKIMI BEKLİYORUM 0 3 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    bir umut bekliyor Mourinho kovulsa da FB ye dönsem diye. iyi td olsa 50 yerden teklif alırdı. lobi ve hakem desteği ile şampiyonluk potasına girdi FB ile,medya da şişirdi reyting uğruna,hepsi bu. 1 1 Yanıtla
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