Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyememişti. Kartal'ın sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra aldığı bazı teklifleri, bir dönem ekibinde yer alan Osman Zeki Korkmaz açıkladı.
Ajansspor'a konuşan Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal'ın iki farklı ülkeden aldığı teklifleri duyurdu. Kartal ile devamlı görüştüğünü belirten Korkmaz, deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe sonrası Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler aldığını söyledi.
İsmail Kartal'ın doğru projeyi beklediğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, "İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı - Son Dakika
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